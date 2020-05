Zen é um dos nomes do PT para a prefeitura 

O deputado Daniel Zen (PT) é um dos nomes que está sendo discutido pela cúpula do partido, para disputar a prefeitura de Rio Branco, na eleição deste ano. O presidente do PT, Cesário Braga, confirmou ontem nota do BLOG dada a este respeito. “Zen é um dos grandes quadros da política acreana, um deputado que faz um mandato exemplar, extremamente coerente e sempre propositivo, além de acumular experiência no Executivo”, destacou Cesário. Lembrou que, Zen, como ex-secretário de Educação, já geriu um orçamento maior do que o da prefeitura da capital e com maior contingente de funcionários. O PT ainda não definiu a data sobre o anúncio de quem será o seu candidato à PMRB, deve esperar o abrandamento da pandemia, e até porque terá tempo, pois, as eleições estão cogitadas para dezembro. A única coisa certa no PT é a de que terá candidato próprio para a prefeitura da capital.

GRATA SURPRESA

O deputado Daniel Zen (PT) é uma das gratas surpresas da nova safra de políticos, na ALEAC.

NÃO HÁ OUTRO CAMINHO

Com os casos de contaminação do Covid-19 passando a barreira das 5 mil notificações positivas, a tendência natural do governador Gladson será prorrogar o decreto de isolamento. Foi a informação que chegou ontem ao BLOG. Não vai correr o risco de aumentar as mortes.

DECRETO REEDITADO

Gladson Cameli já anunciou, inclusive, aos representantes dos empresários do setor do comércio que, vai reeditar o decreto em vigor de isolamento social, por mais 15 dias.

ESCALADA DE CASOS

Uma abertura das atividades comerciais neste momento provocaria uma escalada de casos de contaminação pelo Covid-19, foi a recomendação que o Gladson recebeu da área de Saúde.

VAGNER QUER DISTÂNCIA DE GLADSON

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, negou ontem ao BLOG DO CRICA de que a nomeação do irmão Wanderley Sales, para um cargo de confiança na unidade de Saúde no Juruá, significa um reatamento de relações políticas com o governador. Em postagem enviada foi enfático: “a nomeação dele nada tem a ver comigo, até porque não iria indicar uma pessoa que não pode assumir cargo. E completou que, não quer mais cargos no governo do Gladson, e que o seu grupo está bem fora dele. Vagner e Wanderly, ao que indica, estão rompidos.

PROBLEMAS JURÍDICOS

Ao dizer que não indicaria uma pessoa que não pode assumir cargos públicos, Vagner Sales se referiu ás condenações judiciais do irmão Wanderley, quando foi prefeito de Porto Walter.

ROMPIDOS

A situação mostra que a nomeação de Wanderlei Sales reforçou ainda mais o rompimento político do grupo do ex-prefeito Vagner Sales com o governador Gladson Cameli e o MDB.

NADA A VER

Chega nota de um leitor denunciando que as lives do candidato a prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, são politiqueiras. Discordo. Antes de ser candidato, ele é médico, e neste momento de pandemia, qualquer esclarecimento a população sobre Saúde, é válido.

CHAPA ENCORPADA

Um amigo que conhece bem o eleitorado de Tarauacá comentou ontem com o BLOG de que, se conseguirem juntar numa chapa Néia (PDT) a prefeita e a vereadora Janaína (PROGRESSISTAS) de vice, ficará uma chapa encorpada e nada fácil de ser batida na eleição.

DEPENDÊNCIA JURÍDICA

Uma boa fonte ligada ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, passou ontem ao BLOG que a sua candidatura depende apenas de saber como ficará a sua situação jurídica. Tem julgamento de cassação de mandato pendente no TRE-AC. Acha a fonte que, se Ilderlei puder ser candidato se reelegerá, pois, as suas ações na pandemia, aumentaram sua popularidade.

COLOCAÇÃO PERFEITA

Li, ontem, uma colocação de uma ativista política (não cito o nome porque não pedi autorização), que considero bastante coerente com a realidade. Sem um tratamento inicial de quem for contaminado, deixando para internar em casos agudos, o número de mortes pelo Covid-19 vai aumentar. O mesmo já ouvi de médicos com os quais conversei sobre o assunto.

NÃO É UM BOM ATENDIMENTO

Tenho ouvido dezenas de reclamações que o atendimento nas UPAS já atingiu a um grau de saturação, e que não é bom. O médico infectologista Eduardo Farias já denunciou que tem gente morrendo sem ver um médico, pela carência desses profissionais nas unidades de saúde.

NÃO PODE FICAR NO ANÚNCIO

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, não pode mais ficar restrito a emitir boletins sobre os novos casos de coronavírus e o número de mortos. O atendimento nas UPAS está a desejar. Pode ser que desafogue com a boa medida da prefeita Socorro Neri em liberar uma unidade da saúde municipal, para atender os casos iniciais de suspeitas de contaminação pelo vírus.

BOA LARGADA

No primeiro dia de atendimento pela unidade da saúde municipal 160 pessoas foram atendidas. A boa novidade é que os exames coletados para monitorar o Covid-19 são entregues no mesmo dia. Ponto para a prefeita Socorro Neri, que dá um exemplo de gestão.

SENTIMENTO DE RESPEITO

O vídeo do governador Gladson sendo solidário com os familiares dos mortos pelo Covid-19, e o anúncio de decretação de luto pelo Estado, vejo como um sentimento de respeito, ao contrário dos que ignoram. Os números dispararam e é momento de amor ao próximo.

OUVIU O QUE NÃO QUERIA

Numa recente reunião com duas figuras do primeiro escalão do governo, o vice-governador Major Rocha foi reclamar do tratamento que recebe, e ouviu o que não queria: “Tudo o que fazemos é ouvindo o governador, e atuando na defesa do seu governo”. E nada mais se disse.

VICE É EVENTUAL

Com todo o respeito que me merece, como uma pessoa com quem trabalhei no jornal “O Rio Branco” – ele de repórter fotográfico, e eu na redação; pelo seu potencial político, mas tenho que pontuar que, o Rocha não entendeu ainda que, não foi eleito governador, mas como vice.

MALAS PRONTAS

O deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) está de malas prontas para deixar a liderança do governo na ALEAC. Disse ontem ao BLOG que, já comunicou ao governador e ao chefe do gabinete civil a sua intenção, já que precisa preparar a candidatura a prefeito de Sena Madureira. O nome em pauta seria o do deputado Marcos Cavalcante (PTB).

NOMES NA DISPUTA

Tião Flores (PROGRESSISTAS), Neidinha (PT), Chiquinho Chaves (PSD), Weverton (PSL) e Sérgio Lopes (PSDB), são os nomes postos até aqui para disputar a prefeitura de Epitaciolândia.

JOGO EM FEIJÓ

O jogo na disputa da prefeitura de Feijó terá este ano Keifer Cavalcante (PROGRESSISTAS), Francimar Fernandes (MDB), Pelé Campos (PSDB), vereador Tarcísio (PCdoB), e Mauro (PT).

OS NOMES, CADMIEL!

O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) acha que tem prefeito guardando os recursos recebidos para combater a pandemia do Covid-19, para colocar na campanha. Se de fato existe, como parlamentar o Cadmiel tem a obrigação de denunciar ao Ministério Público e dar os nomes.

JOGANDO ABERTO

O governador Gladson Cameli joga aberto quando leva representantes do MP para ver o andamento das obras do Hospital de Campanha. Age assim quem não tem o que esconder.

AÇÃO CONTRA FAKE NEWS

O STF está certo em partir para investigar em punir os que se organizam nas redes sociais para divulgar Fake News e destruir reputações de adversários políticos. Ninguém está acima da lei. Não pense quem está nas redes sociais que, as suas postagens estão livres de punição penal.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

A liberdade de expressão vai até onde fica a fronteira da legalidade. Não é absolutista.

ANOTEM

Uma coisa que tenho é boas fontes, ou esta coluna não teria quatro décadas de existência, e sempre muito bem acessada. Se a eleição fosse hoje a candidata à PMRB do governador Gladson Cameli seria a prefeita Socorro Neri. Ele, não cansa de falar isso aos mais próximos.

NOME DA PREFERÊNCIA

A prefeita Socorro Neri é também a preferida do círculo mais influente e mais próximo do Gladson Cameli. A pandemia tem servido também para aproximar a Socorro e o Gladson.

NÃO É NOME

O ex-prefeito Tião Bocalom, pelo que avalio, não é o nome do Palácio Rio Branco. Resta saber se o PROGRESSISTAS vai trombar com o Gladson, caso este apoie a prefeita Socorro Neri mesmo assim manter a candidatura do Bocalom. Quantas vezes, eu creio nisso? Nenhuma!

NÃO VAMOS PERDOAR

Lideranças do PSDB e do MDB têm dito que a escolha de Socorro Neri pelo governador Gladson Cameli inviabilizaria qualquer aliança entre eles em 2022. Quem é que garante que, MDB ou PSDB, chegando à prefeitura de Rio Branco, seriam aliados fiéis em 2022?

CADA QUAL BUSQUE SEU ESPAÇO

O Gladson busca eleger candidato a prefeito um nome que possa confiar, para não ficar refém do MDB ou do PSDB em 2022, caso um deles eleger seu candidato à prefeitura da capital. E Gladson não está errado, o MDB e o PMDB já mostraram terem pautas próprias para 2022.

FRASE MARCANTE

“Quem cabra não tem e cabritos vende, de algum lugar lhe vêm”. Ditado espanhol.