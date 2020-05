Resultado da seleção Capes já pode ser consultado

Foram selecionados 500 projetos para a Residência Pedagógica e o Pibid

O resultado da seleção realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para a formação de 60 mil professores já está disponível. Referente aos programas Residência Pedagógica e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), cada um oferece 30.096 bolsas que beneficiarão mais de 60 mil alunos de licenciatura.

Concorreram 564 propostas de 302 instituições de ensino superior. Neste ano, 60% das vagas foram destinadas aos cursos de Pedagogia, Matemática, Língua Portuguesa e Ciências Naturais, áreas em que há maior déficit de formação de professores.

Devido às restrições sugeridas pelos órgãos de saúde por causa da Covid-19, os projetos foram analisados por uma comissão de consultores externos temporários que trabalharam de forma virtual.

Confira, abaixo, as listas com o resultado final:

Programas

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e a Residência Pedagógica são destinados a alunos de licenciatura. No Pibid, as bolsas são ofertadas a estudantes que estão na primeira metade do curso. Com esse programa, objetiva-se que o bolsista tenha uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas.

Já a Residência Pedagógica é um programa que integra a Política Nacional de Formação de Professores, cujo objetivo é aperfeiçoar o estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura. Nesse programa, o licenciando inicia sua imersão na escola de educação básica na segunda metade do seu curso.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil