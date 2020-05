Parceria entre prefeitura e Ufac entrega 380 EPIs a unidades de saúde em Sena Madureira

Tendo em vista o combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a prefeitura de Sena Madureira e a Secretaria Municipal de Saúde vêm recebendo apoio de diversas instituições no envio de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais hospitalares que vão ajudar na proteção, tanto dos pacientes, como também nos profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Nessa quarta-feira, 27, o vice-prefeito e secretário de saúde, Gilberto Lira, recebeu a entrega de 380 EPIs enviados pela Universidade Federal do Acre (Ufac).

Os materiais fazem parte do projeto ‘Ufac e Sociedade Acreana Contra o Coronavírus’, que através dos alunos de medicina e sob a coordenação do médico urologista e professor, Fernando Assis, produzem os equipamentos para serem entregues em todo o Estado para ajudar a prevenir os profissionais de saúde. Sena Madureira recebeu 30 Protetores Faciais (PF), 200 Aventais de TNT (AT) e 150 Aventais de Plástico (AV).

Segundo a assessoria técnica da Secretaria de Saúde e a Coordenação de Atenção Básica, os EPIs serão entregues para os médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas e equipe de frente que atua em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), incluindo também a unidade Carlos Afonso, que é a unida de referência para diagnósticos de covid-19.

Os materiais serão entregues nos próximos dias, divididos em cada UBS, conforme a coordenadora de Atenção Básica, enfermeira Jaksâmea Teixeira e a assessora técnica Luzia Marinho. Para o prefeito Mazinho Serafim (MDB), esta ação faz parte da parceria que sempre existiu entre a prefeitura e Ufac no intuito de oferecer melhorias para Sena Madureira, não somente na educação, mas também na área da saúde, nesse momento de crise.

“Desde já eu quero agradecer a reitora da Ufac, Guida Aquino, ao Dr. Fernando Assis e todos os alunos do curso de medicina por terem confeccionado esses equipamentos que tem ajudado muito o hospital de Sena. Essa doação também vai ajudar a prevenir os nossos agentes de saúde que atuam na linha de frente. Ficam os nossos agradecimentos e colocamos a nossa gestão à disposição para ajudar também”, pontuou Mazinho.

O secretário de saúde Gilberto Lira disse que o processo de entrega para as unidades está sendo iniciado por parte da Secretaria de Saúde. Segundo ele, os novos EPIs “vão ajudar e muito nas ações de combate ao coronavírus, principalmente ao proteger a vida e a saúde dos profissionais da saúde. São equipamentos de primeira linha, bastante resistentes, que vão dar segurança na realização dos atendimentos aos pacientes. Estamos fazendo a nossa parte e agradecemos as instituições como Ufac, Poder Judiciário, Ministério Público, IFAC e todos os que tem nos ajudado nessa guerra”, agradeceu Lira.