Pandemia faz mercado de sex shop online ter alta em buscas

O isolamento social, a falta de contato físico, ou em outros casos, estar em casa 24 horas, 7 dias na semana com o seu companheiro pode parecer um problema para muitos. Mas, não é o que o mercado de Sex Shop online afirma. Segundo pesquisas, as compras online aumentaram consideravelmente, e isso inclui o mercado erótico.

Com a pandemia, e toda a crise causada pelo coronavírus, muitos estão trabalhando de casa, e com isso a intimidade entre os casais tende a aumentar. Assim como a rotina, a falta de novidades com saídas a rua e o não contato com amigos e familiares pode ser algo bom e ruim para um casal.

E, se você é solteiro ou mora longe do seu namorado e está sozinho nessa quarentena, a solidão, o estresse e a falta de vontade de fazer as coisas podem ter te atingido.

De todo modo, os dois casos mostram o perfil dos clientes perfeitos para o mercado de Sex Shop crescer consideravelmente em meio a crise. Promoções, entregas discretas e rápidas, além de promessas de satisfação e prazer. Quem não quer isso em meio a uma crise? Veja abaixo algumas justificativas para o mercado de Sex Shop estar em alta.

Ítem de desejo

Quando falamos em compra por impulso ou por compensação, como é o caso de muitas compras online neste momento de COVID19, alguns itens sempre aparecem. Principalmente roupas, sapatos, maquiagens e utensílios para casa. Porém, mais do que nunca, lingeries, cosméticos, jogos eróticos ganham visibilidade na lista de desejo.

Casais que moram juntos buscam inovação para sair da rotina, além de possuírem mais tempo lado a lado e menos cansaço com horas de trânsito, inúmeras reuniões, almoços de negócios, buscar e levar filhos nas atividades. Com isso, a vontade de apimentar a relação surge como uma ideia promissora. Outra vantagem é a proximidade com datas como Dia dos Namorados, que incentivam mais ainda o prazer a dois.

Para os solteiros, o mercado erótico ficou ainda mais excitante. Afinal, com a falta de contato social, festas, saídas, bares e até mesmo relações sexuais, o desejo tende a buscar uma válvula de escape, e é nesse contexto que a Sex Shop online é procurada.

“Como vantagem em relação às lojas de rua, as lojas virtuais de produtos eróticos oferecem uma infinidade de produtos, com possibilidade de receber seu pedido no conforto do seu lar, com entrega rápida, muitas vezes com frete grátis, e possibilidade de pagamento via cartão de crédito”. É o que afirma Ricardo Moraes, sócio do maior Sex Shop online do Brasil, a Shoplibido, que teve que remodelar sua estrutura, para atender ao crescimento da demanda, durante a pandemia.

Para quem está buscando produtos de Sex Shop, vibradores pessoais, cosméticos como energizantes, estimulantes e retardantes, são os itens de cada vez mais procura. Muitos solteiros buscam inovar ainda mais com produtos conectados com aplicativos que podem ser usados a distância, mantendo assim um contato não físico com o outro.

Outros fatores internos

Assim como o desejo é um fator interno, a ansiedade e o desânimo podem ser causados por fatores externos. O confinamento, a mudança na rotina e a ansiedade para que tudo acabe, geram em nós sentimentos conflitantes e fortes. Muitos deles podem se converter em desejos sexuais e vontades de aliviar o estresse e ter mais energia.

Afinal, a relação sexual traz inúmeros benefícios ligados diretamente aos hormônios. Como, por exemplo, a oxitocina, liberada após o orgasmo e responsável por aliviar dores de cabeça e ajudar o cérebro a encontrar soluções criativas para dilemas e problemas. Na relação sexual, seu corpo também produz dopamina, substância que combate os hormônios do estresse, e endorfinas, ambos responsáveis pela sensação de felicidade, euforia e bem-estar.

Ou seja, tanto casais como solteiros buscam na relação sexual prazerosa e inovadora, auxiliada pelos produtos eróticos e novidades das Sex Shops, sensações de bem-estar para passar pelo momento da pandemia da melhor forma possível.