Mudança nos negócios durante e pós-pandemia é tema em live de consultores

Depois dos casos e mortes provocadas pela Covid-19, um outro assunto que nunca sai de pauta desde que a pandemia chegou ao Acre, é o efeito que ela irá causar nos negócios e consequentemente, na nossa economia.

Quais são as mudanças que irão acontecer nos negócios a partir de agora, se o consumidor vai adotar definitivamente a procura por produtos comercializados pela internet, como as empresas devem se preparar pós-pandemia e quais são as mudanças no mercado daqui para frente são alguns dos assuntos que serão discutidos em uma live com dois consultores do Sebrae-AC nesta quinta-feira, 28.

A live terá a participação de Jorge Freitas, gestor de projetos de inovação do Sebrae no Acre, que trabalha , principalmente com a validação de negócios inovadores e com processos de pré aceleração de startups, e de Alex Lima, graduado em ciências politicas e sociologia (UFAC), MBA Gestão Empresarial Estratégica (USP) e pós em Inovação e Tecnologia (UNB) e que há 6 anos atua como gestor de projetos de Economia Criativa e Startups pelo Sebrae Acre.

A live começa às 17 horas e vai ser transmitida pelo instagram @casaurbana.ac