Militares do Acre montam base na Ponta do Abunã em operação contra crimes ambientais

O Comando Conjunto Príncipe da Beira, que atua nos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia está desde a quarta-feira (27) na região da Ponta do Abunã, na fronteira entre os três Estados para mais uma etapa da Operação Verde Brasil.

Comboios partiram de Rio Branco para montar base, junto com outro grupo de Porto Velho, em Extrema e Nova Califórnia, ambas em Rondônia. Participam desta operação mais de 300 militares do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar de Rondônia e da Força Nacional, além de cerca de 150 agentes das polícias Federal, Rodoviária, do IBAMA, do ICMbio, da Funai e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia.