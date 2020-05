Marido de conselheira do TCE morre com suspeita de Covid-19 no PS

O funcionário público da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) Said Bezerra Barbosa, de 51 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 28, no Pronto-Socorro de Rio Branco com suspeita de coronavírus (Covid-19). Said Bezerra era marido da Conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC), Dulcinéa Benício de Araújo.

Segundo informações repassadas ao ac24horas pela família, somente após a realização de um laudo poderá realmente confirmar se a morte se deu em decorrência da Covid-19.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC) emitiu uma nota comunicando que a Sessão Plenária Virtual nº 1.404, prevista para esta quinta-feira, 28, foi cancelada em decorrência do falecimento do marido da conselheira.

“Informamos ainda, que os processos, que seriam julgados hoje, serão transferidos para a Sessão que ocorrerá na próxima quinta-feira, 04/06/2020, a partir das 9 horas”, afirmou.