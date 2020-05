Homem de 26 anos é morto a tiros enquanto caminhava até a casa da namorada

O jovem José Alef Tutucima Barroso, de 26 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (28). O crime aconteceu na rua Raimundo Ademar, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

De acordo com informações da família, José havia saído de casa com destino a casa da namorada, no caminho, enquanto caminhava na rua Raimundo Ademar, uma pessoa não identificada, o abordou e em posse de uma arma de fogo efetuou quatro tiros que atingiu a vítima no abdômen e peito. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Populares que passavam pelo local ao verem o jovem ferido, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, e no trajeto ao Pronto Socorro de Rio Branco, José não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura.

O corpo de Alef foi encaminhado pelo próprio SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local, colheram informações com populares e fizeram rondas na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia não soube a motivação do crime.