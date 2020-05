Índio da etnia Jaminawá é a segunda vítima fatal de Covid-19 em Assis Brasil

Albino Jaminawá, de 64 anos, estava há cerca de quatro dias no Hospital Regional Raimundo Chaar, de Brasiléia. Ele é a segunda vítima fatal do novo coronavírus no município de Assis Brasil, de onde havia sido transferido com problemas renais e pneumonia.

O sepultamento foi feito ainda nesta quinta-feira, 28, por volta das 10h30, no cemitério do município de Epitaciolândia, seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde – OMS (sem velório e com o caixão lacrado).

De acordo com o último Boletim Informativo Diário da Situação Epidemiológica da Covid-19, divulgado pela Sesacre, até essa quarta-feira, dia 27, o município de Assis Brasil tinha notificado 60 casos suspeitos, com 19 confirmados.