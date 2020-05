Em Rio Branco, moradores fazem exercício físico sem uso de máscara

Mesmo com o decreto governamental que exige o uso de máscara em espaços públicos, além da orientação do Ministério Público Federal sobre a não utilização de espaços esportivos, ainda é possível avistar a presença de moradores praticando atividades físicas nas ruas de Rio Branco. Na tarde dessa quarta-feira, 27, quando o Acre atingiu 5.251 contaminados pela Covid-19 e 113 mortes pela doença, alguns parques da capital acreana ainda receberam público para caminhada.

Em outra parte da cidade, um leitor do ac24horas avistou o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do estado (Acisa), Celestino Bento, também fazendo caminhada sem uso de máscara. Procurado pela reportagem, Bento confirmou a caminhada, mas que “manteve o distanciamento” de outras pessoas.

Apesar de alguns praticantes da caminhada saírem às ruas usando o acessório obrigatório, outros ainda não fazem o uso. O governo do Acre prorrogou recentemente o decreto que suspende as atividades consideradas não essenciais neste período de pandemia do novo coronavírus até o dia 31 de maio. O Estado também proíbe a presença de crianças e adolescentes de até 14 anos, sozinhos ou acompanhados, em filas que não sejam de atendimento à saúde da própria criança.

Caso o decreto não seja novamente prorrogado, as escolas, creches, faculdades, universidade, igrejas, cinemas, bares, academias e boates têm uma previsão de reabertura somete para o dia 1° de junho.

Além do distanciamento social e uso de máscara nos locais de públicos e privados, o decreto ainda proíbe a aglomeração de mais se 5 pessoas nos locais públicos.