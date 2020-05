Depasa articula investimento de R$ 84 milhões para reforçar abastecimento no Acre

O Departamento de Água e Saneamento do Acre (Depasa) articula junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional o investimento de R$ 84 milhões no sistema de abastecimento do Acre em todos os 22 municípios.

O diretor-presidente do Departamento, engenheiro Sebastião Fonseca, viajou a Brasília nesta quarta-feira (27) para se reunir com representantes do Ministério e defender a ideia com Plano Emergencial de Combate à Covid-19,

“A proposta é para a garantia de que a gente possa fornecer água à população. É uma coisa que nós estamos com deficiência e sem pano B. O que quebrar tem que consertar e há interrupções”, disse Fonseca.

Entre as metas previstas no plano está o aumento na capacidade de produção; revitalização dos equipamentos eletromecânicos do sistema e correção de problemas nas estruturas físicas das unidades operacionais.

O plano prevê a ampliação do índice de atendimento à população; redução dos desperdícios de água e o fim das paralisações no abastecimento. Todas essas ações vão ao encontro das das ações sanitárias de combate ao coronavírus, que já infectou mais de 5 mil acreanos.

“Estou em busca de dotar todo o sistema com a condição de estar funcionando direto, além de dar assistência com carros pipa a lugares que não têm abastecimento”, justificou Fonseca.