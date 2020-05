Acre planeja Jogos Escolares Virtuais para mobilizar estudantes na quarentena

O Acre planeja realiza os Jogos Escolares Virtuais, iniciativa para elevar o ânimo entre os estudantes do ensino básico no Estado nesta fase de distanciamento social.

A ideia é que os jogos online possam abranger todo o estado, no qual o Departamento de Esportes irá realizar tanto as etapas regionais quanto a estadual, envolvendo todas as escolas que queiram participar. “Esses jogos servem para que a gente possa ter um ânimo melhor”, comenta Junior Santiago, idealizador do evento.

Não haverá uma modalidade específica, mas haverá premiação para as escolas campeãs, como medalhas e troféus. A ideia é fazer um evento que possa envolver a escola inteira, no qual toda a comunidade escolar possa votar, por meio de enquetes. A escola campeã ganhará também um kit com materiais esportivos.

As inscrições começam no mês de junho. Além dos jogos virtuais, o Departamento de Esportes também realizará um piloto do Fifa Playstation, do X Games.