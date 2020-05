Último FPM de maio entra na conta das prefeituras do Acre nesta sexta-feira (29)

O 3º e último repasse maio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) terá como valor total a ser distribuído entre os 22 municípios R$13.532.677,60, mais de R$1,2 milhão a menos que o mesmo período do ano passado.

O dinheiro será creditado na conta das prefeituras no dia 29 de maio, próxima sexta-feira.

No país, 5.568 Municípios R$ 2.016.381.476,97, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, o montante é de R$ 2.520.476.846,21.

Em nível nacional, o decêndio apresenta queda de 9,68% em termos normais, que não levam em consideração os efeitos da inflação.

O cenário de queda no valor do repasse tem sido levantado pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, com bastante preocupação. Isso porque, a grande maioria dos Municípios brasileiros, que são de pequeno porte, dependem exclusivamente do repasse do Fundo.

A preocupação com o cenário se soma aos desafios que os gestores têm enfrentado com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A cada decêndio repassado neste ano de 2020, os gestores municipais ficam preocupados com perspectiva real de queda da transferência do FPM, principal fonte de receita para grande parte dos municípios, especialmente diante de todos os compromissos assumidos, somado ao fraco crescimento da economia, que tem trazido cada vez mais angústias.