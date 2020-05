Quase 30 mil acreanos ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda

Até esta quarta-feira (27) pelo menos 49.628 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal em todo o estado do Acre, o que corresponde a 62,8% do esperado que são 79.000 declarações.

O prazo final é 30 de junho. O vencimento das cotas também foi prorrogado, sendo que a primeira deve ser paga até 30 de junho. As demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes.

A exigência de se informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual foi retirada.

As mudanças objetivam evitar aglomerações de contribuintes no atendimento da RFB, bem como em empresas ou instituições financeiras, de modo a contribuir com o esforço governamental de diminuir a propagação do novo Coronavírus.