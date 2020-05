Presidente do TJ afirma que PL enviado à Aleac irá “harmonizar diretrizes estabelecidas pelo CNJ”

Após críticas de um grupo de servidores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) que tiveram acesso ao projeto de lei encaminhado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), à pedido do próprio TJ, que trata sobre o regimento interno de custas do Poder Judiciário, o presidente do TJAC, Francisco Djalma, publicou uma nota de esclarecimento, nesta quarta-feira (27), na qual afirma que a proposta tem objetivo de harmonizar diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo os servidores, o conteúdo do PL está eivado de vícios onde apenas o servidor público é penalizado.

Francisco Djalma esclareceu que o PL enviado à Assembléia Legislativa pelo Poder Executivo, não apresenta qualquer alteração na redação sobre a responsabilidade tributária do servidor que, inclusive, se tratava de uma redação de 18 de dezembro de 2001, que à época apenas reproduziu as disposições do art. 134, VI, do Código Tributário Nacional.

O presidente explicou que a nova redação acresceu ao art. 28, da Lei 1.422/2001 os parágrafos primeiro e segundo, a fim de harmonizá-lo com as modernas práticas cartorárias, normas internas do TJAC e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, segundo ele tudo em consonância com os primados constitucionais da legalidade e eficiência no serviço público.