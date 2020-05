Nova plataforma amplia acesso remoto aos serviços do Procon do Acre

O Procon do Acre disponibilizou a nova versão mobile do canal de denúncias para que os usuários tenham acesso aos serviços do órgão via telefone celular. Os consumidores poderão baixar o aplicativo nas lojas virtuais e acessar o mesmo conteúdo já disponível no site.

A nova versão, disponível para aparelhos que utilizam o sistema Android, está mais moderna, mais ágil e fácil de ser utilizada.

O site e aplicativo consumidor.gov.br se agregam aos trabalhos realizados por órgãos que atuam na defesa dos direitos dos consumidores, como Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e demais instituições que compõem a Senacon.

Se a empresa reclamada não estiver cadastrada na plataforma, o consumidor pode solicitar orientações ou fazer denúncias, por meio dos contatos telefônicos do Procon/AC: (68) 3223-7000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 h, ou 151, ou relatando pelo e-mail: [email protected]