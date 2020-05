Nos últimos dias, mais mulheres que homens morrem de Covid-19 no Acre

Mais mulheres que homens morreram de Covid-19 no Acre no começo desta última semana de maio.

Na terça-feira (26) cinco mulheres e três homens morreram com a doença. Nesta quarta, 27/5, cinco mulheres e dois homens foram a óbito por causa do vírus

Na terça, morreu uma maioria de idosos. No dia seguinte, no entanto, faleceram duas mulheres de 33 e 35 anos, e dois homens de 34 e 39 anos -do total de mortos nos dois dias.

O Acre chegou a 11.844 notificações de Covid-19 mas boa parte está descartada. De outro lado, 405 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR, que é o mais detalhado.

Dos 5.251 positivos no estado, 1.944 receberam alta, ou seja, estão curados da doença. Entretanto, 61 pacientes seguem internados, sendo 17 em UTI. 113 morreram desde que a pandemia se instalou no Estado.