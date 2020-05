Municípios do Acre recebem verba de custeio para qualificação farmacêutica

O Ministério da Saúde aprovou nesta quarta-feira (27) o valor de R$ 36 mil como repasse de custeio referentes ao primeiro ciclo de 2020 a municípios habilitados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS) nos anos de 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019 no Estado do Acre.

Assim, Acrelândia, Mâncio Lima, Porto Walter, Rio Branco e Rodrigues Alves são os municípios que terão acesso ao recurso. Cada um vai receber R$ 6 mil.

Segundo a portaria 1.405, o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, dos recursos financeiros de custeio referentes ao primeiro ciclo de monitoramento do ano de 2020 para os respectivos Fundos Municipais de Saúde.