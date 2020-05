Líder do governo se diz temeroso com avanço da Covid-19

O líder do governo na Aleac, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), disse que tudo o que foi debatido com os deputados foi ratificado pelo governador Gladson Cameli. Ele se referia à extensão do auxílio emergencial aos servidores do Pró-Saúde.

Ele fez uma longa explicação de temas já superados. “A base do governo não estava mentindo mas agindo para beneficiar o máximo de servidores”, disse ele, condenando o que chamou de “bombardeio” de críticas sobre ele e os colegas da base aliada no fim de semana passado.

“Hoje eu tenho certeza que esses profissionais estão satisfeitos”, disse, afirmando que está preocupado com a incredulidade de algumas pessoas com a gravidade da Covid-19. Hoje, diz, são 6.000 beneficiados.

“Estou temeroso, os senhores também estão”, disse o líder governista dirigindo-se aos colegas na sessão virtual.