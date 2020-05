Inep libera apostilas exclusivas aos corretores da redação para todos os estudantes

Material exemplifica critérios para avaliação dos textos

Antes destinadas exclusivamente aos corretores de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as apostilas de capacitação para a correção foram disponibilizadas para todos os participantes do exame. O material fez parte das orientações para a prova do ano passado, de acordo com anúncio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem.

Para que as redações sejam corrigidas de forma justa para todos os participantes, os corretores recebem apostilas com orientações que visam garantir que cada avaliador das redações do Enem corrija os textos aplicando os mesmos critérios.

Nas apostilas disponibilizadas para o público geral são detalhados os critérios que devem ser utilizados para a correção das redações e servem como base de estudo para os candidatos que pretendem obter a tão sonhada redação nota mil. Além de descrever as situações que levam à nota zero, o conteúdo descreve as cinco competências avaliadas na redação do exame.

As diretrizes para correção liberadas somam-se a outros materiais de estudos que Inep já publicava – como o “Redação no Enem – Cartilha do Participante”. Os estudantes também têm acesso a todas as provas já aplicadas, inclusive as destinadas ao público que necessita de acessibilidade, disponíveis para download, juntamente com os respectivos gabaritos.

Inscrições Enem 2020

Prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC), termina hoje o prazo para as inscrições do Enem 2020. O sistema estará disponível até as 23h59.

Além da prorrogação das inscrições, o Inep e o MEC postergaram a aplicação das provas para um período entre 30 e 60 dias após as datas inicialmente divulgadas nos editais. A escolha da nova data para aplicação das provas será feita em enquete, a ser realizada por meio da Página do Participante, no final de junho.

A isenção da taxa de inscrição para o Enem está assegurada para todos os participantes que atendem aos critérios descritos nos editais. Os demais devem gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 85 e fazer o pagamento até amanhã (28).

Confira, a seguir, arquivos disponibilizados pelo Inep para download:

Guia, Cartilhas e Manuais do Enem

Matriz de Referência do Enem

Manual de correção da redação – Situações que levam à nota zero

Manual de correção da redação – Competência 1

Manual de correção da redação – Competência 2

Manual de correção da redação – Competência 3

Manual de correção da redação – Competência 4

Manual de correção da redação – Competência 5

A redação no Enem 2019 – Cartilha do Participante

Cartilha do Participante – Redação do Enem 2018

Cartilha do Participante – Redação do Enem 2017

Guia do Participante – Entenda a sua nota no Enem

Notas

Nota Técnica – Comissão para Leitura Transversal dos Itens do Enem

Nota Técnica – Indicador de adequação da formação do docente da educação básica

Nota Técnica – Indicador Nível Socioeconômico das escolas

Nota Informativa – Motivos das redações com nota zero no Enem 2010

Nota informativa – Respeito aos direitos humanos na redação do Enem 2015

Nota Explicativa – Enem 2014 por escola

Nota Pública – Atendimento especializado e recursos de acessibilidade no Enem

