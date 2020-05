Estresse na Liga Política da Justiça

“Esse tal de coronavírus, isso é só uma gripezinha”. (Presidente Bolsonaro – Brasil acima de tudo, Deus acima de todos (amém))

. O que mais se comenta nas hostes petistas são as brigas entre os partidos aliados que venceram a eleição em 2018 acabando com os 20 anos de reinado da FPA.

. “Uma casa dividia não prospera”, advertia Jesus de Nazaré.

. Disse também:

. “Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo”.

. A lição é universal!

. Serve para política, amizade, esportes, casamento, relações profissionais, societárias e etc…

. Jesus era Jesus!

. As propagandas ideológicas da república e da “Revolução Acreana” me fizeram acreditar quando criança que a Bolívia, Peru, Uruguai, Argentina eram países inferiores ao Brasil…

. Que p* nenhuma!

. Pois é, o Brasil hoje é uma vergonha mundial; e não é só por conta da linguagem porca-chula- ministerial do governo federal.

. Aliás, as reuniões no boteco do Amadeu na beira do barranco do rio Acre em Brasiléia eram mais polidas, fidalgas (entre os bebuns)!

. Quando alguém se exaltava ou saía da linha por conta de seus problemas de hemorroidas ou chifres, o seu Amadeu colocava ordem na casa:

. “Não quero nenhum FDP falando palavrão aqui nessa p* não, isso aqui é um boteco, um lugar de respeito e não um lugar de mulher de vida fácil, respeitem ou coloco todo mundo pra fora nesse c*”.

. A corrupção nos governos e prefeituras é uma realidade no Brasil (com exceções, é claro).

. Que diabos a mulher do governador do Rio de Janeiro, Witzel, tinha que prestar serviços e receber R$ 540 mil de uma empresa que tem negócios com o governo do marido; pessoal mais guloso esses do Rio.

. A mulher de César tem que parecer honesta!

. O Rio não tem sorte…

. A corrupção no Rio de Janeiro vem desde o Reinado de Dom João VI, com a vinda da família real em 1808.

. Tinha tanto corrupto que os portugueses da metrópole não os deixaram desembarcar dos navios; obrigaram os ladrões a retornar para o Rio de Janeiro.

. Pois é, retornaram!

. Para que servem vereadores?

. Alguns prefeitos e secretários estão se empanturrando de dinheiro público e nada fazem.

. Ou comem junto na gamela?

. E o povo sofrendo, se lascando, morrendo!

. Bom dia!