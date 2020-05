Em Santa Rosa do Purus, dez índios e uma enfermeira que atua nas aldeias estão com Covid-19

A secretaria municipal de Santa Rosa do Purus confirmou nesta quarta-feira, 27, que já existem 11 casos positivos para coronavírus, sendo que destes, 10 são indígenas do povo Kaxinawá, que residem na cidade. Segundo o enfermeiro Mirlan Moura de Lima, coordenador da Atenção Básica do município, o número de infectados pode ser até dez vezes maior, já que nas casas desses indígenas há uma grande concentração de familiares.

A situação também é preocupante nas aldeias. Uma enfermeira da secretaria de Saúde Indígena (Sesai) que está percorrendo as aldeias da região, testou positivo para a doença nessa terça-feira, 26, durante atendimento aos indígenas.

Mirlam conta que a enfermeira teve contato com um dos índios que testou positivo na cidade. Quando foi informada da situação por meio de rádio, já estava na aldeia e então realizou o teste rápido, que deu positivo.

“A equipe da Sesai só chega amanhã (28) na cidade, quando então saberemos em quantas aldeias a enfermeira esteve e com quantos índios teve contato”.