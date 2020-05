Deracre e prefeitura de Rodrigues Alves fazem parceria para a manutenção de ramais

Com mais de mil quilômetros de ramais em 14 projetos de assentamento, a prefeitura de Rodrigues Alves necessita de parceria do governo do Estado para a manutenção das vias vicinais.

O prefeito Sebastião Correia quer montar duas patrulhas mecanizadas com trator, patrol, retroescavadeira e caminhão para atuar nos ramais dos projetos de Assentamento, que são de responsabilidade do INCRA mas só vêm recebendo serviços do município e governo estadual.

Por isso busca apoio do governo por meio do Deracre. Nesta terça-feira, 26, acompanhado do secretário de administração e finanças, Jadson Moura, o gestor participou de uma reunião com o gerente local do Deracre, Luciano Oliveira, para definir as prioridades e metodologia do serviço.

O prefeito Sebastião Correia lembrou que a prefeitura fortalece a agricultura familiar do município, com mecanização e a construção do Mercado do Agricultor. “Para garantir que nossos agricultores tragam seus produtos para o mercado é essencial essa junção de esforços para que possamos produzir mais”, enfatizou o prefeito.

Além do combustível, segundo Luciano Oliveira, o Deracre também deverá reforçar o maquinário da prefeitura para o trabalho.