Vice-governador Major Rocha participa de entrega de UBS, em Sena Madureira

As emendas parlamentares individuais do atual vice-governador do Estado do Acre, Major Rocha (PSDB) de quando este era deputado federal, ainda continuam levando melhorias e dignidade aos municípios acreanos.

Na manhã desta terça-feira, 26, Rocha esteve no município de Sena Madureira, distante 144 km da capital acreana, acompanhado de sua esposa Selma Rocha e da deputada federal Mara Rocha (PSDB), para prestigiarem a inauguração da Unidade Básica de Saúde Floriano e Florentino Moreno da Silva, obra está fruto de sua emenda parlamentar destinada à melhoria da saúde do município.

“Com esta unidade a saúde da minha querida Sena Madureira vai ganhar mais um reforço no sistema de saúde pública do município, e melhorar o atendimento para nossa gente”, destacou Rocha.

O prefeito do município, Mazinho Serafim (MDB) destacou a importância do trabalho e da parceria de Rocha com o município, quando era deputado federal.

“O Rocha sempre ajudou o município com seu mandato de deputado federal, está obra e mais uma de várias obras de suas emendas” destaca o prefeito.

Entre várias emendas alocadas para Sena Madureira, estão a construção da praça da juventude, que ainda encontra-se em fase de construção, a reforma da praça 25 de setembro, entregue à sociedade em 2017, aquisição de veículos para o setor da agricultura e saúde, recursos para aquisição e melhoramento de equipamentos para o atendimento da saúde básica do município.