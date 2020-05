Vestidos longos: aproveite a peça com essas 4 dicas

Foi-se o tempo em que vestidos longos eram indicados apenas para as altas e magras. Os anos passaram, a moda ficou cada vez mais democrática e o modelo comprido ganhou adeptas de todas as alturas, formas e estilos.

A verdade é que os vestidos femininos são as peças mais versáteis que você pode ter no armário, podendo ser utilizados em qualquer ocasião. Ele vai bem tanto de dia quanto à noite e, combinado com os acessórios certos, pode marcar presença nos looks mais diversos. Neste post, vamos dar 4 dicas incríveis para você aproveitar ao máximo os modelos de vestidos longos que tem no guarda-roupa. Confira!

1.Valorize seu tipo de corpo

Para aproveitar ao máximo os vestidos longos é importante escolher um modelo com o qual se sinta confortável e que, também, valorize seu tipo de corpo. Vestidos longos estampados, leves e confortáveis são peças coringas para qualquer mulher. Quem tem seios grandes, pode preferir um vestido longo com decote em V. Assim, o colo é valorizado sem aumentar o volume.

Já as baixinhas devem ter atenção para não ficar com a silhueta achatada ao usar um vestido mais compridinho. Para evitar o efeito, a dica é apostar no uso de saltos. Prefira modelos mais casuais, como uma anabela, para compor o look perfeito.

Quem não quer ressaltar as curvas não precisa abrir mão do longo. O ideal é optar por um modelo mais soltinho, de tecido fluido. Assim, quadris e barriga não ficam marcados.

2.Escolha o tecido de acordo com a ocasião

Vestidos longos têm vez tanto em eventos noturnos quanto diurnos. No entanto, para aproveitar ao máximo a peça, é essencial escolher o tecido do seu vestido com atenção.

Opções nobres, como renda e cetim, funcionam melhor em ocasiões formais. Já tecidos fresquinhos, como linho, são perfeitos para eventos durante o dia, em temperaturas mais quentes, já que deixam o corpo respirar.

3.Opte pelo sapato certo

Para valorizar ainda mais seus vestidos longos, se certifique de que escolheu o sapato certo para usar com a peça. Quem quer criar um look despojado, perfeito para o dia, pode investir em um tênis. Nos dias mais frios, combinar um longo fluido com um coturno, por exemplo, mantém os pés protegidos e o estilo em dia!

4.Selecione bem os acessórios

O cinto é acessório indispensável para valorizar seu vestido longo. É perfeito para quem quer marcar a cintura e afinar a silhueta. Não é fã do acessório? Sem problemas! Você pode conseguir o mesmo efeito ao apostar em longos com fenda. De quebra, você ainda deixa as pernas em destaque.

Só preste atenção para não mostrar mais do que deveria principalmente em situações mais formais, como eventos de trabalho.

Já um tomara que caia ganha nova vida com um colar arrasador em um evento noturno. Bolsas de palha também são boas companhias para longos mais informais, estampados. Escolher os acessórios certos é garantia de levar o seu longo a outro nível!

Vestidos longos são peças que fazem toda a diferença no closet de mulheres que buscam modelos versáteis e práticos. Siga nossas dicas e monte looks cada vez mais incríveis!

