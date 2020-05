Vereador diz que pessoas estão morrendo sem ver um médico

O médico infectologista e vereador Eduardo Farias (PCdoB), usou o seu tempo na sessão virtual desta terça-feira, 26, para falar sobre a Covid-19 e falou que o sistema de saúde enfrenta um colapso tanto na questão de UTI como pela falta de profissionais para atuarem no enfrentamento ao vírus.

“É muito importante que com esse recurso que irá vir do governo federal se contrate mais profissionais. Na UPA do 2º Distrito tá difícil fazer escala de profissionais devido ao afastamento de alguns por causa da doença”, afirmou.

Para Farias, a decisão da Justiça em acatar a liminar, impetrada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), que impediu o governo do Acre de contratar médicos sem Revalida é um erro diante da realidade em que o Acre vive.

“Eu discordo totalmente da decisão que o CRM em relação a não contratação de médicos que não tenham registro aqui no Brasil. Tem muita gente que não tá compreendendo a situação. Estamos vivendo um momento fora da normalidade. Tem muita gente que diz que esses médicos não tem registro e que, por isso, pode matar as pessoas. Pessoal, tem gente que tá morrendo por falta de acesso ao médico. Tem gente tomando laranja batido com limão no liquidificador por falta de orientação médica. Tem gente morrendo sem conseguir ver o rosto de um médico”, afirmou.