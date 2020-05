Taxa de óbitos por Covid-19 no Acre é maior entre homens idosos e com doenças pré-existentes

O boletim informativo diário da situação epidemiológica da Covid-19 no Acre, divulgado pela secretaria estadual de Saúde (Sescre), mostra que o número de mortes decorrentes da infecção do novo coronavírus no estado é maior em idosos do sexo masculino, entre 70 a 79 anos, e com algum tipo de comorbidade. A taxa de mortes entre homens atualmente é de 65% enquanto das mulheres está em 35%.

Logo atrás aparece empatado com 20 mortes cada um o grupo de idosos de 60 a 69 anos e de 80 anos ou mais. Ao todo, o Acre já teve 97 óbitos por complicações da doença. Já são 4. 501 casos confirmados da doença em 20 municípios acreanos. Somente Jordão e Manoel Urbano ainda não tem nenhum teste positivo oficializado.

No momento, 94 pacientes estão internados em unidades hospitalares, pois apresentam sintomas mais graves de Covid-19. Destes, 24 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Ainda 2.736 pessoas contaminadas estão fazendo o tratamento contra a doença em casa. Cerca de 1.574 já receberam alta. A taxa de letalidade do novo coronavírus no Acre é de 2, 2%.