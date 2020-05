Sesacre comunica mais uma morte por Covid-19 e 4.781 casos confirmados

O boletim atualizado da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunicou no início da noite desta terça-feira, 26, mais um óbito decorrente de complicações de Covid-19 no Acre. Agora, o total de mortes é de 105 em todo o estado. Além disso, o estado somou 280 casos novos de coronavírus, fazendo com que o total de confirmados para a doença salte de 4.501 para 4.781.

O óbito mais recente a ser confirmado foi de I. C. T., 77 anos, que deu entrada no dia 19 de maio, no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, e faleceu no dia 21 deste mês. A paciente possuía comorbidades e já estava contabilizada nos números repassados ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs).

A Sesacre também retificou o número de óbitos em Cruzeiro do Sul, que passa a ser oficialmente quatro, pois M. F. B. O., 66 anos, deu entrada no dia 14 de maio, no Hospital Regional do Juruá, e falecendo no dia 21 do referido mês. Ela também possuía comorbidades. Suas iniciais já constaram nos boletins anteriores, porém a mulher não estava contabilizada no montante dos números.

Até o momento são 11.409 notificações de infecção por coronavírus, sendo 5.960 descartados. Desses, 668 seguem aguardando análise laboratorial. O Estado registra ainda 1.752 altas médicas.