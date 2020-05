Recém-nascido é infectado pelo coronavírus em Porto Walter

Um bebê recém-nascido com apenas 19 dias de vida é o segundo caso confirmado de Covid-19 no município de Porto Walter. O recém-nascido é filho do homem que se tornou o primeiro caso da doença na cidade, oficializado nessa segunda-feira (26). Segundo os representantes municipais de saúde, a mãe da criança não foi infectada pelo vírus.

“A criança não teve febre, mas estava chorando bastante, então decidimos realizar o exame nela e na mãe dela”, destacou o secretário de Saúde, Cezar Andrade. Em caso de necessidade, a criança será transferida de avião para Cruzeiro do Sul.

O pai do bebê acredita ter se contaminado com o coronavírus na Maternidade de Cruzeiro do Sul, onde sua esposa teve o filho do casal. A família estava em isolamento desde que voltou para Porto Walter e os casos foram descobertos por meio de testes rápidos.