Mesmo abaixo do índice recomendado, Acre é 2º estado do país com maior isolamento social

Os índices de isolamento social abaixo do recomendado pelas autoridades de saúde vem sendo um desafio para todos os estados do país.

Nos últimos dias, alguns estados estão permitindo que atividades comerciais que estavam proibidas de funcionar, retornem aos poucos, fazendo com que os índices de isolamento diminuam ainda mais.

Com isso, estados onde a curva de contaminação continua em crescimento como é o caso do Acre alcancem os mais maiores índices de isolamento social.

Foi o que aconteceu nesta segunda-feira, 25, de acordo com levantamento da In loco, empresa de tecnologia que fornece inteligência a partir de dados de localização. Pelos números divulgados, o Acre teve a segundo maior taxa de isolamento social do país, ficando atrás apenas do Amapá.

Mesmo com a segunda posição no ranking, não há o que comemorar se for levado em consideração o índice de 70% recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU). O Acre alcançou nesta segunda 48,57 de isolamento social. O Amapá, líder entre todos os estados brasileiros teve índice de 52,57%.

O Acre alcançou oficialmente nesta segunda, 4.501 casos confirmados e 97 mortes provocadas pela Covid-19.