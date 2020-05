Medicamentos contra a Covid-19 chegam na próxima semana

A falta do medicamento metilprednisolona foi motivo de uma carta aberta destinada ao governador Gladson Cameli e assinada em conjunto pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Associação Médica do Acre (AMAC) e Universidade Federal do Acre (UFAC).

No documento, divulgado no último domingo, as entidades alertam para o risco da falta da medicação provocar centenas de mortes no estado.

O governo do Acre anunciou na tarde desta terça-feira, 26, que alugou um avião para buscar o remédio em Goiânia, onde fica a sede da MedPlus, indústria farmacêutica que produz o remédio.

De acordo com a Sesacre, o estado está adquirindo um carregamento contendo 10 mil unidades de 500 mg de metilprednisolona.

A aeronave fretada decola para Goiânia na próxima segunda-feira, dia 1º, para trazer a medicação ao Acre.