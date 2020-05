Governo anuncia pagamento do funcionalismo público para a próxima sexta-feira

Mesmo com a perda de receita e os gastos cada vez maiores com o combate à pandemia da Covid-19, o governo do Acre continua mantendo o compromisso de não atrasar o salários dos servidores públicos.

A gestão estadual anunciou para a próxima sexta-feira, 29, o pagamento dos salários referentes ao mês de maio. Serão mais de R$ 268 milhões colocados em circulação e que devem movimentar a necessitada economia acreana.

No caso dos servidores da Saúde, além do provento regular, recebem na folha de maio o aumento do adicional de insalubridade. O bônus será pago aos servidores da Secretaria de Saúde, que já recebem o adicional de insalubridade e estão atuando na linha de frente no enfrentamento à Covid-19.

Serão beneficiados mais de 3.500 profissionais como enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, farmacêuticos, motoristas, médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos em radiologia, motoristas, agentes de saúde, biomédicos, bioquímicos, dentistas, nutricionistas, biólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros.

Neste mês, como o governo precisa aguardar o terceiro repasse do FPE para fazer caixa suficiente, o pagamento não será escalonado e todos os servidores irão receber no mesmo dia.

Adicional dos servidores da Segurança será pago em folha suplementar

Outra categoria que deve receber bonificação em razão da pandemia do novo coronavírus são os profissionais que atuam na área de Segurança Pública e do Procon. O Projeto de Lei de Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS) que institui o pagamento de R$ 420 por período de três meses foi encaminhado pelo Poder Executivo à Aleac e aprovado em sessão realizada no domingo, 24.

Servidores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Penal, do Instituto Socioeducativo, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Procon, que trabalhem diretamente com a população, terão direito ao auxílio emergencial.

De acordo com a secretaria de planejamento e gestão o pagamento deste benefício será efetivado ainda na próxima semana, em folha suplementar.