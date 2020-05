Coordenador da Unidade de Referência contra Covid-19 em Xapuri é infectado pelo coronavírus

A equipe de enfrentamento à pandemia de covid-19 em Xapuri sofreu, nesta terça-feira, 26, o seu primeiro desfalque por contaminação pelo novo coronavírus. O enfermeiro Francisco Andrade, coordenador do Centro Félix Bestene Neto, unidade de referência no combate à doença no município, anunciou o seu afastamento da equipe após testar positivo.

O profissional fez o comunicado do seu diagnóstico positivo por meio de sua página no Facebook, onde afirmou que não tem sintomas e que deve ter se contaminado no decorrer da semana passada, quando a unidade de referência teve um grande volume de testes rápidos realizados, o que, segundo ele, expõe muito os profissionais que tem acesso direto aos pacientes positivados.

Já em isolamento, o enfermeiro Andrade informou também que os componentes da sua equipe foram testados para covid-19 e todos tiveram resultado negativo, fato que ele usou para tranquilizar as pessoas a quem atendeu nos últimos dias, afirmando que todos os procedimentos de prevenção, como o uso de EPI’s e paramentação, foram tomados.

“A notícia veio como um choque para mim porque eu não queria desfalcar a minha equipe, que é uma equipe muito guerreira, incansavelmente aqui nessa luta há mais de 60 dias. Mas a gente sabia que uma hora ia acontecer. Eu aviso a todos que estou bem e que logo vou voltar para a guerra, para esse trabalho que eu gosto. Vou ficar isolado, mas prometo voltar com mais força e mais garra”.

Com o caso do enfermeiro Francisco Andrade, Xapuri teve o aumento de mais quatro confirmações para o novo coronavírus na atualização mais recente dos dados. São, agora, 30 diagnósticos positivos de covid-19 no município, com 18 casos em análise, 13 altas médicas, 174 pessoas monitoradas e nenhum óbito registrado.