Com intermédio de Mailza, Vivo doa R$ 1 milhão ao Acre para ajudar no combate ao coronavírus

Durante videoconferência realizada na manhã desta terça-feira, 26, entre representantes do governo do Acre a Vivo, a marca concessionária de telefonia fixa, móvel, internet banda larga e TV por assinatura anunciou a doação de R$ 1 milhão para auxiliar o Estado nas ações de combate à epidemia da Covid-19.

Segundo o governador Gladson Cameli (Progressistas), o recurso será repassado para a Fundação Oswaldo Cruz, que por sua vez fará a aplicação de acordo com as principais necessidades do Acre.

“Esta doação será imensamente importante. Quero agradecer a Vivo pela solidariedade, em nome do presidente da empresa, Christian Gebara”, disse Cameli. O governo acreano também agradeceu o trabalho da senadora Mailza Gomes, que mediou para que mais a doação da empresa Vivo fosse concretizada.

Ao todo, o Acre já teve 97 óbitos por complicações da doença. Já são 4. 501 casos confirmados da doença em 20 municípios acreanos. Somente Jordão e Manoel Urbano ainda não tem nenhum teste positivo oficializado.

No momento, 94 pacientes estão internados em unidades hospitalares, pois apresentam sintomas mais graves de Covid-19. Destes, 24 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Ainda 2.736 pessoas contaminadas estão fazendo o tratamento contra a doença em casa. Cerca de 1.574 já receberam alta. A taxa de letalidade do novo coronavírus no Acre é de 2, 2%.