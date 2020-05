Adolescente é apreendido vendendo maconha e skunk no Mocinha Magalhães

Uma ação dos policiais militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos e de entorpecentes na noite desta segunda-feira (25) na rua Maçã, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

A polícia estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando receberam uma denúncia, via Ciosp, de que havia um adolescente vendendo drogas em via pública. A guarnição se deslocou até o local e fez o flagrante. Foi feito uma revista pessoal e em posse do adolescente foi encontrado 37 tabletes de maconha, 21 trouxinhas de skunk e dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes.

Diante do fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e ficará a disposição da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).