Aberto edital para doações de material médico à Universidade Federal do Acre

Até 30 de junho, empresas e pessoas físicas podem doar à Universidade Federal do Acre (UFAC) materiais médicos relacionados ao enfrentamento à pandemia de covid-19. O Ministério da Economia abriu edital de chamamento público para o recebimento dos itens.

Entre os produtos que podem ser doados, sem ônus ou encargos, estão máscaras cirúrgicas, álcool em gel, escudos faciais descartáveis e impressoras 3D para confecção de máscaras protetoras. Os materiais serão usados pelos servidores da UFAC para a manutenção das atividades durante o período de calamidade pública.

Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira em situação regular no país, poderá habilitar-se para a doação por meio do site , plataforma que recebe doações com ou sem ônus para o governo. O usuário deve cadastrar-se no portal. Após completar o cadastro, basta acessar o site e incluir as doações na opção “quero doar”. O interessado deve incluir as informações sobre o produto ou serviço, podendo também anexar fotos.

A Central de Compras do Ministério da Economia e a UFAC analisarão a oferta e manifestará a concordância em receber a doação. A plataforma Reuse também pode ser usada para doações espontâneas a outros órgãos ou para a administração pública em geral.

A lista de materiais que podem ser doados à UFAC é a seguinte:

– Máscara padrão de segurança N95/PFF2/N99/N100/ PFF3;

– Máscara cirúrgica;

– Protetor ocular ou protetor de face;

– Luvas;

– Álcool em gel;

– Álcool 70%;

– Saco para descarte de resíduo contaminado;

– Escudo Facial Destacável Face Shield Anti-Fog Dustproof;

– Capuz S-657 3m Para Ar Comprimido ou Motorizado;

– Esparadrapo impermeável (10cm x 4,5m) cor branca;

– Protetor de cabelos (gorro) feminino descartável (45cm);

– Sapatilhas/Propé;

– Clorexidina 0,5%;

– Clorexidina 2% Rioex Degermante 1litro;

– Impressora 3D (para confecção de máscaras protetoras).

Agência Brasil