Teleconsulta da Covid-19 atendeu quase 3 mil pacientes em Rio Branco em uma semana

O projeto Teleconsulta do Coronavírus da Prefeitura de Rio Branco já realizou 2.970 atendimentos via chamada de voz e WhatsApp desde que foi implantado, na terceira semana de maio.

A forma preferida de contato é a chamada de voz, usado por 2.754 pacientes. Já os atendimentos via chat foram apenas 216.

“O motivo é que, para a maioria dos pacientes, o manuseio do telefone para chamada de voz é muito mais simples do que a operação de uma conversa de bate-papo via smartphone ou de um computador pessoal”, diz a Prefeitura.

Quem precisar pode entrar em contato pelo telefone 3216.2400, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 19 horas, ou pelas redes socias no Facebook: facebook.com/SaudeRB, pelo Telegram: @SaudeRB_bot, e pelo portal da Prefeitura na internet: www.riobranco.ac.gov.br.