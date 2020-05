Sesacre divulga critérios para alta de pacientes com Covid-19

A secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Operações Emergenciais (COE) à Covid-19, lançou uma nota técnica nesta segunda-feira, 25, para que os órgãos de saúde dos municípios e a população tenham conhecimento sobre os critérios para a alta de pacientes com Covid-19 por cura.

A orientação também é para a equipe que faz o telemonitoramento de pacientes acometidos pela Covid-19, que fazem parte das subnotificações, ou seja, que estão sentindo os sintomas, mas que não realizaram o teste rápido ou RT-PCR.

Considera-se critério clínico, a alta só pode ocorrer em duas situações: se encontrar no 14º dia da doença (contando a partir do primeiro dia de sintomas); ou em tempo superior a 14 dias e estar assintomático há pelo menos 72 horas.

Segundo a nota, não é necessária a repetição de teste para a definição de cura da doença e esse tempo estabelecido permite a definição do tempo necessário para o retorno ao trabalho do caso confirmado de Covid-19.

“Ressaltamos que a presença de sintomas de Covid-19 após o 14º dia da doença indica que o paciente ainda não foi curado e pode ainda transmitir o vírus, devendo, portanto, permanecer em isolamento. Nessa situação deve aguardar que permaneça 72 horas assintomático (sem presença de sintomas) para poder ser

considerado curado e retornar às atividades laborais”, diz a nota técnica divulgada pelo governo do Acre.