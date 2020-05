Santa Juliana cobra R$ 30 mil por leito de UTI para Covid-19 e é notificada pelo Procon

Na última sexta-feira, 23, o ac24horas mostrou que o Hospital Santa Juliana inaugurou 10 novos leitos de UTI, destinados ao atendimento de convênio e particular, portanto, sem receber pacientes do SUS.

A reportagem entrou em contato com o atendimento do hospital e descobriu que os depósitos para um leito comum de Covid-19 era no valor de R$ 15 mil reais. Já de UTI, valor informado foi de R$ 30 mil reais.

Segundo o Procon, alguns consumidores acharam os valores abusivos e denunciaram a unidade de saúde ao órgão.

Os fiscais do Procon estiveram nesta manhã de segunda-feira, 25, no Santa Juliana e solicitaram as planilhas de custos, notas fiscais de compras de insumos de produtos e serviços utilizados no funcionamento dos leitos, assim como a tabela de valores praticados antes e durante este período pandêmico, formas ofertadas para pagamentos e listas de convênios e planos de atendimento.

“Conforme denúncias, a unidade hospitalar estaria praticando preços abusivos pela internação em seus leitos de UTI e CTI durante a pandemia de Covid-19, exigindo depósitos iniciais extremamente elevados, o que impossibilita o acesso dos consumidores aos seus leitos, devido aos altos valores praticados”, relata o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

A contar da notificação, o hospital tem 5 dias para apresentar justificativa junto ao instituto sob pena de responder nas esferas civil, penal e administrativa, nos termos do art. 55, § 4º, da lei nº. 8.078, de 11/09/1990.

Outras unidades hospitalares da capital também estão sendo notificadas pelo Procon/AC. Denúncias de preços abusivos podem ser feitas por meio dos contatos telefônicos 3223-7000 de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 h, ou 151, pelo e-mail: [email protected] ou acessando o portal: consumidor.gov.br

Com informações do Procon/AC.