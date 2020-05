Rodízio não aumentou número de passageiros no transporte coletivo

Apesar do que muitos críticos do rodízio de veículos afirmavam, o rodízio de veículos implantado pela Prefeitura de Rio Branco no dia 18, não resultou no aumento de passageiros nos transportes coletivos da cidade. Pelo contrário, até diminuiu. É o que comprova uma nota técnica da Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) que apresenta os dados coletados nas últimas nove semanas, sendo esta última coincidente com a de decretação do rodízio de veículos.

“Na primeira semana de maio, entre os dias 03 e 09, o sistema de transportes coletivos registrou 67.307 passagens, na semana seguinte, entre 10 e 16, foram 50.412 passagens e, na semana do rodízio, o número caiu 27%, registrando 48.917 passagens. O menor número acumulado por semana registrado nos dois últimos meses”, explicou o engenheiro de Trânsito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana (SMDGU) da Prefeitura de Rio Branco, Ricardo Torres.

Os dados apresentados por ele podem ser acompanhados na tabela anexa.

“De imediato observou-se que não teríamos um aumento de demanda, na verdade o sistema indicava que manteria a perda de passageiros que já vem se acumulando desde o início da situação de emergência decretada. Salvo algumas flutuações observadas em função dos pagamentos de salários no final e início de cada mês a tendência tem sido de queda e assim permaneceu no primeiro dia de rodízio. Nas segundas-feiras anteriores os registros eram de 13.135 passagens em 27/04, 13.592 em 04 de maio, 10.378 em 11 de maio e fechando com 9.963 passagens registradas em 18 de maio”, descreve o superintendente da RBTrans, Nélio Anastácio de Oliveira.