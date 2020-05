Rio Grande do Sul confirma para este ano a realização da feira agropecuária

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul confirmou que está mantida, em data ainda a ser definida, a Expointer, feira agropecuária de destaque nacional e internacional, realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, na cidade de Esteio,

A nova data será definida pela comissão executiva do evento, conforme a evolução do quadro de pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. A feira terá estantes de tratores a venda no Rio Grande do Sul (RS), dos lançamentos de implementos agrícolas, além da exposição de animais.

A intenção dos organizadores é fazer da Expointer uma feira de retomada econômica do Rio Grande do Sul. A feira este ano completa 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil.

O valor do ingresso será o mesmo do ano passado, R$ 13 para inteira e R$ 6 para meia entrada. A Expointer se tornou um evento de lazer e que também ajuda a movimentar a economia da região.

Há espaços no evento para divulgação de tratores usados no Rio Grande do Sul (RS) e de caminhões que estão sendo vendidos, além de ser um espaço para troca de experiências entre os produtores rurais.