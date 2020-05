Rio Acre vai a menos de 5 metros e neste fim de maio chuvas devem ser abaixo da média

Até o próximo dia 31, os dados dos satélites que fornecem informação ao governo do Acre tem previsão de chuvas de até 15 milímetros em diferentes regiões do Acre.

As regiões Leste e Oeste deverão concentrar até 10 mm de precipitação acumulada na semana. Nessa região as chuvas deverão ocorrer abaixo do normal para o período.

Sem registro de chuvas significativas, o nível do Rio Acre em Rio Branco marcou 4,93 metros nesta segunda-feira (25), abaixo da média prevista para o período. Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).