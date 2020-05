Presidente do IMAC confirma ter sido infectado com a Covid-19

André Hassem, presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), confirmou ao ac24horas que foi contaminado com o novo coronavírus (Covid-19).

Ele conta que descobriu que tava com a doença na última quarta-feira, dia 21, mas que por causa dos sintomas está afastado do trabalho desde o dia 9 de maio.

André conta que está cuidando dos pais que também foram diagnosticados com a Covid-19. “Meu pai tá se recuperando, graças à Deus. Estou em casa, fui pegar meus pais no interior e trouxe aqui para Rio Branco para cuidar melhor. Estamos todos nos recuperando bem muito bem e estou em isolamento social sem trabalhar”, diz.

O pai de André, é Luizinho Hassem, que foi prefeito de Epitaciolândia entre os anos de 1997 e 1999.