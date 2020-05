Presidência do Progressistas emite nota de pesar pelo falecimento da avó de Gladson Cameli

O Partido Progressistas/Acre, em nome da presidente regional, senadora Mailza Gomes, recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento da Sra. Marieta Messias Cameli, avó do governador Gladson Cameli e mãe do ex-governador Orleir Cameli, ocorrido neste domingo (24) em Manaus.

Neste momento de dor, a família Progressistas externa nossa solidariedade ao governador Gladson, familiares e amigos os mais sinceros votos de pesar e pedimos que Deus fortaleça todos neste momento de dor.

Desejamos que encontrem conforto nas boas lembranças e nos valores de afeto, solidariedade, respeito e amor ao próximo que dona Marieta cultivou durante toda sua vida.

Senadora Mailza Gomes

Presidente Progressistas/Acre