Petecão diz que após assistir o “Fantástico” não tem mais coragem de tomar Cloroquina

O senador Sérgio Petecão (PSD) acabou se tornando o centro das atenções da audiência pública virtual promovida pela Assembleia Legislativa para tratar das ações do Estado no combate a pandemia da Covid-19.

Autor do Projeto de lei que autoriza o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da doença provocada pelo coronavírus, a covid-19, o senador acreano que o seu projeto foi por “água abaixo”.

“Eu sinceramente, tenho um projeto que tá tramitando para uso da Cloroquina e hidroxicloroquina, desde que seja autorizada por familiares, mas depois que eu assisti o Fantástico no domingo, acho que o meu projeto foi por água abaixo. Sei nem se eu teria coragem de tomar essa cloroquina”, disse o senador se referindo a reportagem da Revista Semana da Rede Globo que tratou dos efeitos colaterais do remédio e a não comprovação da eficácia no tratamento do coronavírus.