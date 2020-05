Moradores do Santo Afonso voltam a fechar rua em protesto pela falta de pavimentação

Moradores voltaram nesta segunda-feira, 25, a fechar a rua Nonato Correia Lima, no Loteamento Santo Afonso, Segundo Distrito da capital, devido a falta de pavimentação da rua.

Após enfrentarem problemas com o rompimento da adutora que abastecia o entorno, os moradores contam que o Depasa solucionou o problema, porém, a prefeitura de Rio Branco não cumpriu o combinado.

Ao ac24horas, um morador, que não quis se identificar, explica que a falta de pavimentação pode colocar em risco o reparo na adutora feito pelo Depasa, que já o serviço foi refeito mais de sete vezes.

Indignados, os moradores resolveram radicalizar e fecharam a rua. Eles prometem só liberar a via com a garantia de uma data para o trabalho de pavimentação.

“É que nas outras sete vezes em que o trabalho foi feito a rua ficou completamente destruída e até hoje não apareceu a prometida pavimentação. Para consertar a tubulação, os servidores do Depasa fazem enormes buracos. Como o órgão não é responsável por pavimentação de ruas, fecha o buraco com barro. Com as chuvas, a rua acabou virando lamaçal”, relata.

O representante da prefeita Socorro Neri esteve no local e garantiu aos moradores que uma equipe faria a pavimentação da rua, dentro do prazo de uma semana.

“A prefeitura nesse momento de crise, e de grandes problemas social na saúde, mas a infraestrutura tem que acontecer e a sociedade tem serviços sociais. E eu quero agradecer a comunidade por ser solidária”, afirmou.