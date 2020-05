Manoel Urbano confirma primeiro caso positivo de infecção por coronavírus

Até o último sábado, dia 23, três municípios acreanos estavam livres da contaminação do novo coronavírus. Porém, de acordo com o último boletim da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitido nesse domingo, 24, ficou confirmado o primeiro caso oficial de Covid-19 no município de Manoel Urbano. Agora, apenas Jordão e Porto Walter seguem sem casos confirmados.

O teste positivo da cidade veio junto à confirmação de 4.160 infectados em todo o estado. Agora, são 10.880 casos notificados, sendo que 5.663 foram descartados. O número de mortos por Covid-19 também subiu de 87 para 92 nesse domingo. A última morte confirmada em decorrência da doença é a de uma mulher de 62 anos, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito no dia 16, falecendo no dia 20 de maio. Na sua declaração de óbito há registro de comorbidades, diabetes e hipertensão.

Dos 92 óbitos registrados no Estado, 80 foram de pessoas residentes no município de Rio Branco, 3 de Plácido de Castro, 3 de Cruzeiro do Sul, 2 de Tarauacá, 1 de Acrelândia, 1 de Brasileia, 1 de Assis Brasil e 1 de Sena Madureira.

Outras 1.560 pessoas seguem fazendo o tratamento contra a doença em casa. Ao todo, o Acre ainda tem 91 internações de pacientes com Covid-19. 71 estão em enfermarias e outras 20 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Apesar de o número de mortes ter subido para 91, a taxa de letalidade da doença diminuiu no Acre, chegando a 2, 2%.