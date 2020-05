Homem é executado com 14 tiros na cabeça, no Vila Acre

Um homicídio com características de execução foi registrado em Rio Branco na noite desse domingo (24). Maycon Barroso de Alencar, de 27 anos, foi morto com 14 tiros na cabeça. O crime aconteceu no Ramal Bom Futuro, no Bairro da Vila Acre, região do Segundo Distrito da capital acreana. Segundo informou a namorada da vítima à polícia, o casal estava bebendo com os amigos nas proximidades do bairro e quando estavam retornando para casa foram abordados por três homens.

Os suspeitos, não identificados, seriam membros de uma facção criminosa, que teria levado o casal para uma chácara abandonada. O casal foi mantido refém por aproximadamente 3h e, ao anoitecer Maycon, teria sido julgado pela organização criminosa local à morte. O homem foi executado com 14 tiros na cabeça na frente da namorada. Após matar Maycon, os faccionários roubaram o celular da mulher e a liberaram, em seguida fugiram.

A namorada pediu ajuda a populares e conseguiu acionar a ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela conduziu o Samu até a casa abandonada onde Maycon estava, mas quando os paramédicos chegaram a vítima já se encontrava morta

A área foi isolada por policiais militares do 2°Batalhão até a chegada do perito em criminalística. Em seguida, os policiais colheram informações a respeito dos membros da facção, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O corpo de Maycon foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Os agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de elucidar o crime.