Gladson, o caçador de vírus

Não importa a hora, o dia ou o local. Pode ser de manhã, tarde ou noite; uma segunda, terça, um feriado ou dia santo; lá pela Foz do Breu, Cruzeiro do Sul, Jordão, Santa Rosa, Rio Branco ou Assis Brasil. Na cidade ou no campo. Ele está lá caçamdo o “bicho” que veio do outro lado do mundo para tirar a paciência e a vida de muitos. Quatro mil casos, quase cem mortes. Destruir e combater os efeitos nefastos do coronavírus é o objetivo dessa caçada implacável realizada pelo governador Gladson Cameli (Progressista), prefeitos, médicos, enfermeiros e demais profissionais que atuam no teatro de operações dessa guerra. O objetivo é reduzir a transmissão e evitar o maior número de mortes. Tem um, “porém” nessa caçada. Sozinhos não vão conseguir o objetivo. A população deve apoiar e respeitar todos os decretos, orientações de higiene e condições. É um desafio que não ninguém vence sozinho. A caça é invisível, só deixa o rastro de destruição por onde passa. Essa é a maior angustia de quem lidera a caçada. A agonia do Gladson Cameli.

“Existem nas recordações de todo homem coisas que ele só revela aos amigos. Há outras que não revela mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio, e assim mesmo em segredo. Mas também há, finalmente, coisas que o homem tem medo de desvendar até a si próprio”. (Fiódor Dostoiévski)

. Em tempos de guerra ao coronavírus governo e oposição tem objetivos comuns: proteger a vida das pessoas.

. Os recursos são escassos e não é correto fazer politicagem com a covid-19, ou colocar cascas de banana para o governo cair.

. Principalmente se o mandatário do Palácio Rio Branco age de boa fé e bons propósitos para com o povo.

. É tempo de bom senso, vidas estão em jogo.

. O que o médico Thor Dantas alertava há cerca de um mês está acontecendo; foi criticado pelos que consideravam a pandemia de Covid-19 apenas uma “gripezinha”.

. Quase cem mortes!

. O estudo teórico da Ufac sobre a expansão da doença deve ser levado a sério, os fatos demonstram.

. A propósito, a solidariedade da coluna aos familiares dos que perderam seus entes queridos para a C-19.

. Tudo isso é muito doloroso!

. Eleições definidas para o dia seis de dezembro.

. Deve registrar o maior nível de abstenção da história…

. Ou não!

. O brasileiro, principalmente o acreano precisa ser melhor estudado!

. Vacina contra a Covid-19 avança em várias partes do mundo; EUA, China, Alemanha, Itália, França, Israel e Brasil.

. Deus abençoe!

. Bom dia!