Duas tentativas de homicídio são registradas no bairro Calafate, em Rio Branco

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital na noite deste domingo (24). Os crimes ocorreram na Avenida Yaco, no bairro Portal da Amazônia e na travessa Manoel Lira, no Conjunto Waldemar Maciel, ambos na região do Calafate em Rio Branco.

A primeira ocorrência aconteceu na Avenida Yaco, no bairro Portal da Amazônia. O jovem Witalo Batista de Oliveira, de 21 anos, foi ferido com um tiro de raspão, durante uma tentativa de roubo. De acordo com informações da vítima, dois homens armados tentaram adentrar sua casa para roubar. Witalo reagiu, mas ao ver um dos criminosos armado, fugiu.

Os bandidos o seguiram e durante a fuga, efetuaram vários tiros, um dos projeteis atingiu Witalo de raspão no peito. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Já a segunda ocorrência foi registrada na travessa Manoel Lira, no Conjunto Waldemar Maciel, Célio Holanda do Nascimento, de 39 anos, foi ferido com dois golpes de faca desferido pelo enteado. Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Célio chegou em casa embriagado e começou a discutir com sua mulher. O filho, ao ver sua mãe sendo agredida verbalmente, reagiu, e começou uma briga com o padrasto.

O enteado pegou uma faca e desferiu dois golpes que atingiram Célio nas costas e no braço. Em seguida, o suspeito fugiu do local. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e as conduziram ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve nos locais, colheram as características dos autores dos crimes e em seguida fizeram rondas na região, mas ninguém foi preso. As duas ocorrências serão investigadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).